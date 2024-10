Dal suolo pubblico ai decibel, controlli a tappeto nella movida di Palermo: multe per 6 mila euro

Anche nelle scorse ore sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato Alto impatto.

Ieri sera (24 ottobre), i servizi interforze hanno interessato un ampio tratto del percorso della movida ed in particolare via Spinuzza, piazza Olivella, via bara all’Olivella e aree limitrofe, via Maqueda, via Roma, piazzetta Monteleone, via dell’Orologio e via Cavour, comprese le strade affluenti, tutti itinerari particolarmente frequentati da astanti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale.

L’obiettivo è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità, attraverso la predisposizione di controlli amministrativi, il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento movida comunale, per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento.

Nel corso delle operazioni sono state schierate diverse pattuglia della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, ognuno per i settori di competenza.