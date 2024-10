Il femminicidio di Roberta Siragusa: prima di essere uccisa aveva subito 33 aggressioni

Pietro Morreale era perfettamente capace di intendere e di volere, nella notte del 21 gennaio 2021, quando uccise la fidanzatina di appena 17 anni, Roberta Siragusa: il tentativo di far passare il ventiduenne per pazzo o in preda a un raptus è, secondo la Cassazione, che ha confermato l’ergastolo per il giovane, «inammissibile, in quanto manifestamente infondato, aspecifico e rivalutativo».

Nelle motivazioni della propria decisione, pronunciata il 10 luglio scorso ma depositate nei giorni scorsi, la prima sezione della Suprema Corte spiega perchè ha ritenuto non meritevoli di valutazione tutti i motivi di ricorso presentati dalla difesa dell’imputato. «Il fatto che il ragazzo, subito dopo l’uccisione di Roberta - si legge nella motivazione - abbia tenuto comportamenti che la difesa ha giudicato incongrui, non è plausibile spia di una condizione di deficit psichico rilevante, anzi pare esattamente il contrario; e che ancora non riveste particolare significato la circostanza che nei primi periodi della propria detenzione Morreale sia stato seguito dagli psicologi penitenziari, anche considerato che gli stessi non hanno mai fatto alcun riferimento a problematiche psicopatologiche diverse dalla normale ansia».