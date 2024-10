Razionamento Idrico a Ficarazzi e Portella di Mare: un giorno a settimana senza acqua

A partire dal 30 ottobre, i residenti del comune di Ficarazzi e della frazione Portella di Mare, nel comune di Misilmeri, si troveranno ad affrontare un’importante misura di razionamento idrico, come ha fatto sapere Amap attraverso un comunicato. Il nuovo piano prevede la sospensione dell’erogazione dell’acqua per un giorno a settimana, «una decisione necessaria per affrontare l'attuale crisi idrica che colpisce la regione».

L’amministrazione ha comunicato che il provvedimento è stato adottato in risposta a un abbassamento significativo delle riserve idriche, risultato di un'estate particolarmente secca unita all’aumento della domanda d'acqua per uso domestico e agricolo.

Le autorità hanno invitato i cittadini a fare un uso più consapevole e responsabile dell’acqua, suggerendo di accumularne in anticipo per affrontare la giornata di razionamento. Inoltre, sono previsti controlli per monitorare eventuali sprechi e garantire che le misure vengano rispettate.

L’implementazione di questo piano ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che temono che il razionamento possa perdurare oltre la stagione autunnale. Tuttavia, l’amministrazione ha rassicurato che si sta lavorando per trovare soluzioni a lungo termine per la gestione delle risorse idriche.