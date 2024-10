Si fingono poliziotti e truffano un'anziana a Palermo, portati via 30 mila euro

Nuova truffa compiuta da finti carabinieri e agenti di polizia fruttata 30 mila euro. La tecnica è sempre la stessa. Si presentano a casa di un’anziana e comunicano alla donna che il figlio ha avuto un grave incidente e che servono soldi per aiutarlo e non farlo andare in carcere.

La truffa, l’ennesima a Palermo, nonostante gli spot anche con Lino Banfi, ai danni di una donna di 90 anni che abita in via Generale Antonio Baldissera, a pochi metri da via Marchese di Villabianca e dal liceo scientifico Cannizzaro.

L’anziana vittima, presa dal panico, ha assecondato le richieste de truffatore che è uscito dall’appartamento con un bottino di circa 30 mila euro tra contanti e gioielli. Il truffatore avrebbe contattato l’anziana tramite il numeri di casa, tenendola in linea per evitare che potesse chiamare il 112 e riferendole di un incidente in cui era rimasto coinvolto il figlio che si trovava in caserma.