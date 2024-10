Palermo, la Bacio nero group e la truffa coi fondi Pnrr: ecco le società e i nomi degli indagati

Gli indagati sono Maria Onorato, amministratore unico della Bacio nero group Srl; Danilo Bonanno, rappresentante legale della Master arredi Srl; Damaride Onoraro, rappresentante legale della Daniele Onorato Srl e Master arredi Srl: rispondono di truffa aggravata, malversazione di erogazioni

pubbliche e falso. Le indagini sono state coordinate dai Pm di Eppo Geri Ferrara e Amelia Luise.

Per gli inquirenti, gli indagati tra l’altro avrebbero, attraverso l’impiego strumentale di schermi societari riconducibili ad un unico management familiare, fatto figurare le società come entità diverse, nonostante fossero gestite tutte come un’unica entità, e avrebbero documentato costi superiori a

quelli effettivamente sostenuti per la realizzazione del programma di investimento oggetto dei contributi pubblici.

Inoltre, anche grazie alla rete di società create, avrebbero emesso fatture gonfiate o rilasciate operazioni inesistenti per maggiorare la quota di finanziamenti richiedibili per la realizzazione dei progetti .