Palermo, due uomini tentano un furto in un negozio: arrestati

La polizia ha arrestato due palermitani di 40 e 20 anni, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso. I poliziotti si sono recati in una via del quartiere Oreto, dove un utente aveva segnalato al numero unico di emergenza (112) la presenza di due persone, di cui aveva fornito una descrizione dettagliata, giunte a bordo di un motorino elettrico, intente a forzare l’ingresso di esercizio commerciale.

Alcune volanti si sono dirette sul luogo della segnalazione ed una volta giunte sul posto hanno sorpreso i due sospettati intenti ad aprire la saracinesca di un negozio, il primo sorreggeva il serramento ormai sollevato da terra, mentre il secondo, a carponi tra saracinesca e porta a vetri, stava per fare l’ingresso al suo interno. L’arrivo dei poliziotti ha messo in fuga i due uomini, ma, mentre quello che teneva la saracinesca è stato subito bloccato, il secondo ha tentato di far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.