Palermo, al Cep tornano i cassonetti. L'ira di Lagalla: «La raccolta di prossimità la fa lo 0,75 per cento»

Il sindaco Lagalla dice che «non ci sarà nessuna retromarcia sulla differenziata al Cep». Così il primo cittadino risponde alle polemiche sollevate da alcuni consiglieri comunali, a seguito della decisione di far tornare in strada i cassonetti nel quartiere. «Abbiamo reintrodotto alcuni cassonetti tenendo conto del fatto che, in alcune aree, la raccolta di prossimità segna lo 0,75% e c'è da chiedersi perché ciò avviene. È stato un investimento non riuscito da decenni. La raccolta di prossimità (quella che prevede gli ecopunti con le campane per carta, vetro, plastica e organico, ndr) è stata una speranza temeraria. Andremo verso la semplificazione del servizio».

Un servizio completo di Anna Cane sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi