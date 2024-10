All'ospedale Villa Sofia di Palermo vanno in tilt i sistemi informatici: mattinata di disagi e lunghe code

Rallentamenti e lunghe attese per visite ed esami a causa di un blocco tecnico informatico. È quanto segnalato questa mattina da alcuni utenti all’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo. «Per pagare il ticket o per poter effettuare esami e visite siamo stati costretti ad aspettare che si sbloccassero i sistemi. Sembrava tutto in tilt e c’erano davvero tantissime persone in attesa. C’è voluto del tempo prima che la situazione tornasse alla normalità», spiega Dario Landolina che ha inviato un messaggio alla redazione del Giornale di Sicilia.

Da Villa Sofia fanno chiarezza sull’argomento. «Non era il nostro sistema informatico in tilt ma quello nazionale, vale a dire il sistema Tessera Sanitaria - spiega il dottor Tommaso Mannone capo staff di Villa Sofia - si tratta di un problema probabilmente legato al back- up della piattaforma sempre a livello nazionale. Ad ogni modo il blocco è rientrato subito dopo pochi minuti».