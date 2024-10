Da cassiere in un bar a reggente del mandamento di San Lorenzo a Palermo: ritratto di Corona, scarcerato per decorrenza termini

Arrestato nel luglio di sei anni fa, componente del vertice della famiglia e del mandamento di San Lorenzo e Resuttana ma molto legato ai mafiosi di Porta Nuova, secondo gli investigatori sarebbe stato coinvolto in vari traffici di droga vantando «una fitta rete di contatti e amicizie, anche in ambiti leciti della società civile».

Ufficialmente cassiere della Caffetteria Aurora, un bar di fronte al porto, Giuseppe Corona, 56 anni, considerato il reggente del mandamento di San Lorenzo scarcerato ieri per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, era finito al centro dell’inchiesta in quanto ritenuto uno degli uomini forti della riorganizzazione mafiosa dopo la morte di Totò Riina.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe investito per conto di varie famiglie in bar, tabaccherie, negozi e nel settore immobiliare. Corona, che in passato ha scontato una lunga condanna per un omicidio compiuto alla Vucciria, avrebbe avuto il ruolo di cassiere e avrebbe intrattenuto rapporti con diversi esponenti mafiosi. Sarebbe stato il dominus di una pluralità di attività economiche, fittiziamente intestate a insospettabili per aggirare le misure di prevenzione e agevolare il reimpiego di denaro di provenienza illecita.