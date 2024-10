Mafia, termini scaduti: a Palermo torna libero il boss Corona

Il boss Giuseppe Corona, condannato a 15 anni in appello, è stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare: lo ha deciso la terza sezione della Corte d’appello di Palermo, che ha preso atto della scadenza (l’arresto risaliva al 2018) e ha ordinato la remissione in libertà di Corona, che si trovava al regime di carcere duro del 41 bis, perchè considerato il reggente del mandamento di San Lorenzo.

In primo grado aveva avuto 19 anni, in secondo 15, ma la sentenza, pronunciata il 27 marzo scorso, non è stata ancora depositata e non si può nemmeno fare ricorso in Cassazione.

È il secondo caso nel giro di pochi giorni, dopo il ritorno in libertà dei dieci condannati ritenuti vicini al boss Matteo Messina Denaro: pure loro avevano fruito della decorrenza dei termini, per un processo durato troppo.