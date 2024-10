Tenta di aggredire il personale medico al Policlinico di Palermo, arrestato un trentenne

La polizia di Stato, appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino straniero di 30 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato deferito in stato di libertà per falsa attestazione sull’identità personale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

La presenza del presidio di polizia all’interno del nosocomio ed il connesso, tempestivo intervento di personale della polizia si è rivelato cruciale in relazione ad un comportamento molesto assunto da una persona presso una sala del pronto soccorso, che poteva degenerare in atti di violenza gratuita.

Qualche sera addietro, un uomo, presentatosi presso il presidio ospedaliero, si era rivolto al personale della polizia e a quello dell’istituto di sorveglianza, in servizio sul posto, per una prestazione sanitaria non meglio specificata che il personale sanitario interno alla struttura gli doveva elargire. L’atteggiamento oltremodo aggressivo assunto dall’uomo ha indotto gli agenti a richiedere, in supporto, l’intervento di una volante.