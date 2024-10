Auto in sosta vietata, a Palermo dipendenti Amat aggrediti da un negoziante

Due dipendenti dell’Amat, azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano a Palermo, sono stati aggrediti davanti la sede in via Roccazzo solo per avere chiesto di spostare una vettura che era in zona vietata. Ad aggredire i dipendenti sarebbe stato un commerciante della zona, dove era stato rintracciato l’automobilista che aveva parcheggiato l’auto davanti all’ingresso dell’azienda.

Dopo che è stata spostata la vettura il commerciante ha affrontato i due dipendenti. Dopo un primo scambio di battute tutt’altro che cortesi l’aggressore ha iniziato a picchiare i due che sono stati trasportati in ospedale. Uno dei due è rimasto sotto osservazione per una brutta botta presa alla testa. L’azienda ha presentato denuncia contro l’aggressione e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il negoziante per denunciarlo per lesioni.