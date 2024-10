Valledolmo, dieci escursionisti bloccati dal fango per il nubifragio: soccorsi da protezione civile e carabinieri

Una decina di persone bloccate dal fango in una strada di campagna, nelle vicinanze di Valledolmo, nel palermitano, sono state soccorse dalla protezione civile e dai carabinieri. A lanciare la richiesta di aiuto è stato un gruppo di escursionisti a bordo di un furgoncino che, avendo sbagliato strada, si sono ritrovati in una trazzera di campagna, immersi nel fango causato dal nubifragio che si è abbattuto ieri in tutta la Sicilia.

«I volontari e i carabinieri della stazione di Valledolmo hanno liberato la macchina dal fango mettendo le persone al sicuro, accompagnandoli fino al centro abitato», ha scritto il sindaco Angelo Conti sul suo profilo Facebook.