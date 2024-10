Palermo, il personale di poste italiane e gli agenti della polizia postale assieme contro le truffe online

Polizia e Poste Italiane insieme per sensibilizzare il personale degli uffici postali sul tema delle frodi informatiche. I direttori di oltre 40 sedi aziendali della provincia di Palermo hanno partecipato all’incontro, che si è svolto al Palazzo delle Poste di via Roma a Palermo, tenuto dal vice dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale palermitana, Vincenzo Di Piazza, che ha illustrato i nuovi scenari delle truffe che corrono sul web e fanno leva sull’ingenuità delle vittime, tratte in inganno con sofisticate tecniche informatiche come lo spoofing (camuffamento telefonico e dell’e-mail) e gli ormai diffusissimi phishing (la richiesta via mail di inserimento dati tramite il link a un sito falso), smishing e vishing (sms o chiamate ricevute da sedicenti operatori di banca/poste/polizia).

L'attività di Poste

Nei casi sospetti il personale degli uffici postali può rivolgersi ai due centri dedicati alla prevenzione delle frodi, il Fraud Prevention Center di Roma e il centro di monitoraggio frodi di Torino, che, con più di cento addetti sono attivi 24 ore su 24 sette giorni su sette, a garanzia della sicurezza di tutte le operazioni effettuate online e negli oltre 120 uffici postali della provincia. «Poste Italiane – ha dichiarato il responsabile Fraud Management Sicilia Rudy Raniolo – continua ad investire in attività formative di sensibilizzazione del proprio personale degli uffici postali, sempre in prima linea non solo nella prevenzione, ma spesso anche nel tempestivo intervento. Gli scenari in continua evoluzione ci spingono ad un costante aggiornamento, perché la conoscenza e la consapevolezza siano un argine per queste attività fraudolente».