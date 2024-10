Carini, centauro ferito sull'A29 nello scontro tra 5 auto e una moto: è grave

Grave incidente a catena sulla A29: cinque vetture e una moto sono rimaste coinvolte nello scontro avvenuto all’altezza dello svincolo per Carini direzione Palermo.

Ad avere la peggio il centauro, per il quale si è subito attivato l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni: il motociclista è entrato in codice rosso. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e gli operatori dell’Anas.

Il traffico è impazzito e da circa un’ora centinaia di vetture sono incolonnate.