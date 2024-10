Maxi rissa davanti a un negozio di Palermo, il questore emette il Dacur Willy per dieci persone

La rissa, sfociata in gravi atti di violenza, ha visto tutti i partecipanti sferrarsi vicendevolmente calci e pugni, utilizzando anche un bastone e mettendo a repentaglio l’incolumità fisica degli altri avventori del locale e dei passanti, con gravi ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica. Le immediate indagini svolte dal commissariato di polizia Zisa Borgo Nuovo, attraverso la comparazione delle immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza presenti sul posto e la visione di immagini pubblicizzate nei vari social-network, hanno consentito di ricostruire le varie fasi della rissa e identificare e segnalare all’Autorità giudiziaria i dieci colpevoli.

Ai destinatari della misura, il questore ha vietato, dalle 18 alle 5 del giorno successivo, festivi compresi, l’accesso e la frequentazione sia dell’esercizio teatro, dove si sono svolti gli eventi, sia dei dei locali limitrofi ricadenti nell’area interessata dalla rissa, nonché ad altre vie adiacenti.

I provvedimenti della durata rispettivamente di tre anni per due di essi, due anni per tre e di un anno per cinque di essi, sono motivati dalla necessità di prevenire il verificarsi di disordini nei luoghi di maggior ritrovo della movida palermitana quali i pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento.