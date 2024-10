Un uomo di 33 anni ha sferrato un pugno al finestrino posteriore di un’auto, frantumandolo, perché sulla vettura c’era una donna di cui da tempo si era invaghito, non corrisposto, insieme al fidanzato.

La polizia l’ha arrestato in flagranza, per atti persecutori, e posto ai domiciliari, come disposto dalla magistratura. La ragazza ha detto agli agenti di temere per la propria incolumità. Da almeno due anni l’uomo perseguita la coppia, inseguendola.