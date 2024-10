Ladro seriale di grondaie a Palermo, una telecamera di videosorveglianza lo riprende all'opera

Si aggira indisturbato tra le case, saltando da un tetto all’altro; da una grondaia all’altra. Di quest’ultime, però, dopo il suo passaggio, non ne rimangono. Un ladro seriale di grondaie di rame, ripreso ieri sera dalle telecamere di una abitazione in via del Bastione all’Albergheria, a Palermo: con estrema naturalezza, come si evince dal video estratto da una telecamera di videosorveglianza, si aggira per i cortili interni del palazzo, con se ha una borsa e l’abbigliamento «da lavoro» che gli consente libertà nei movimenti e di portare con sé i ferri del mestiere.

L’ennesima grondaia divelta e rubata, ma questa estrema libertà e impunità fa spaventare i residenti, che hanno prontamente sporto denuncia alla polizia di Stato. Nella zona, però, c’é fermento: questo è solo l’ultimo dei nuovi arrivi nella lunga lista di problemi e pensieri che attanaglia i residenti, costretti a combattere con automobili danneggiate dai tossicodipendenti in cerca di pochi spicci per poter acquistare una dose di crack dietro l’altra nella vicina Ballaró, quartiere generale dello spaccio. La paura tra i residenti sale ogni giorno, cosi come il numero dei furti, più o meno importanti, spesso accompagnati da violenza anche fisica oltre che psicologica.