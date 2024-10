La baby gang delle ragazzine: città violenta per pochi spicci

Anche due ragazzine terribili al soldo della baby-gang, pronte a usare le maniere forti per rapinare turisti e passanti. Alla lunga catena di assalti nella zona tra la stazione centrale e corso Vittorio Emanuele, una sorta di sentina della città dove le violente scorribande di criminali in erba si contano a decine, adesso hanno dato uno stop i carabinieri. Cinque giovanissimi sono stati arrestati dopo avere aggredito un’anziana coppia di stranieri in vacanza e uno studente universitario. Sono un diciannovenne e quattro minorenni, tra i quali proprio le due ragazze. Giovani lasciati a briglia sciolta e pronti a seminare il panico in città con gesta feroci.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Piazza Marina e del nucleo radiomobile, intervenuti nei giorni scorsi dopo le segnalazioni delle vittime delle rapine lungo le strade del centro storico.

