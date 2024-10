Don Ugo Di Marzo: «In via decollati ha vinto la mafia». Anche la quarta famiglia ha paura di abitare la casa che fu del boss

«Una sconfitta per lo Stato». Nell’immobile confiscato alla mafia al civico 30 in via Decollati anche la quarta famiglia assegnataria del bene, dopo le pressioni della famiglia del boss Leonardo Algeri, ha rinunciato. E don Ugo Di Marzo, sacerdote dello Sperone che in questa vicenda ha svolto il ruolo di mediatore, non usa mezza termini. «La battaglia in questo momento l’ha vinta la mafia. Le istituzioni sono state sconfitte perché la sicurezza non è stata garantita. Da parte delle forze dell’ordine non c’è stato un intervento chiaro». Parole che pesano come pietre. «Non possiamo dire - aggiunge don Di Marzo - che la sicurezza è garantita con le control room attorno all’immobile. Purtroppo in questa storia lo Stato ha perso».

