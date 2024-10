Gli rinviano la visita in ospedale: giovane detenuto del carcere Malaspina di Palermo dà fuoco alla sua cella

È stata una notte di caos e paura quella vissuta ieri nell’Istituto penale per minorenni Malaspina di Palermo. Un detenuto, insoddisfatto della decisione medica di rinviare la sua visita ospedaliera, ha dato fuoco alla cella, scatenando un incendio che ha richiesto l'intervento del personale penitenziario, compreso quello fuori servizio. Il giovane, che aveva lamentato un dolore a un piede dopo una caduta in doccia, non ha accettato il responso del medico di guardia, secondo cui non vi era urgenza e la visita poteva essere effettuata il giorno successivo. La sua reazione è stata drastica: ha incendiato lenzuola e materassi, innescando un pericoloso rogo.

La situazione è rapidamente degenerata. Mentre le fiamme si diffondevano, gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti per contenere l’incendio e mettere in sicurezza il reparto. Alla fine, su disposizione del comandante dell’istituto, il detenuto è stato comunque portato in ospedale, ma gli esiti radiologici hanno confermato che si trattava di un semplice trauma contusivo. Il rientro al Malaspina è avvenuto a mezzanotte e mezzo, lasciando dietro di sé una scia di danni e tensione.