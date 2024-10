L'incidente sulla statale per Sciacca, ansia per i fratellini: uno è gravissimo

Il fratellino più piccolo di quattro anni è stato estubato e domani potrebbe lasciare il reparto di rianimazione dell’Ospedale dei Bambini. Dal Di Cristina giungono notizie confortanti per il minore dei tre fratellini di origine tunisina, sopravvissuti all’incidente dello scorso sabato sulla statale per Sciacca dove i genitori, Walid e Zina Moussa, rispettivamente 42 e 44 anni, sono morti sul colpo dopo lo scontro frontale tra la loro Mercedes classe C e una Toyota Rav 4 guidato da Riccardo Pardi, cinquantunenne palermitano, anche lui deceduto sul colpo, all’altezza dello svincolo per Giacalone.

I corpi dei coniugi, appena possibile, saranno imbarcati per la Tunisia senza passare da Ribera, dove risiedeva la famigliola: la decisione è arrivata dopo alcune ore di consultazioni, tra domenica pomeriggio e ieri mattina, con un incaricato del consolato tunisino e il tutore dei bambini, nominato dalla Procura dei minori.

