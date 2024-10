Scadono i termini di custodia, tornano liberi uomini fedelissimi del defunto Messina Denaro I NOMI

Pene ridotte in appello e una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro che, nelle prossime ore, torneranno liberi.

Lo ha deciso la Corte d’Appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi.

La scarcerazione è stata decisa per Nicola Accardo, Paolo Bongiorno, Filippo Dell’Aquila, Angelo Greco, Calogero Guarino, Vincenzo La Cascia, Giuseppe Tilotta, Antonino Triolo, Raffaele Urso e Andrea Valenti. A Urso è toccata la pena più alta: lui, che è di Campobello di Mazara (Trapani), dovrà scontare 11 anni e 2 mesi; Accardo, boss di Partanna (Trapani) ha avuto 10 anni, cinque in meno della precedente condanna; La Cascia, anche lui di Campobello, 9 anni e 8 mesi, con uno sconto di tre anni rispetto al precedente giudizio di appello; Filippo Dell’Aquila 8 anni e 8 mesi (erano stati 12); Guarino, Triolo e Giuseppe Tilotta 8 anni a testa (erano stati 11 anni per il primo, 11 e 4 mesi per gli altri due); Andrea Valenti scende da 8 anni a 7 e sei mesi; Greco e Bongiorno 6 anni ciascuno (erano stati rispettivamente 8 e 7 anni e due mesi).