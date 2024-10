Cade un palo dell'illuminazione pubblica e danneggia due auto a Palermo

Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto in via Alcide De Gasperi, a Palermo, danneggiando due auto parcheggiate, una Lancia Ypsilon e una Toyota Yaris. In quel momento, nonostante la strada sia tra le più trafficate della città, nessuno stava transitando. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per mettere in sicurezza l’area e per effettuare i rilievi. Code si sono verificate soprattutto per le auto provenienti da piazza Giovanni Paolo II.