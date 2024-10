La Fiera dei morti e i guardiani abusivi

La Fiera del Mediterraneo riapre al pubblico e torna ad essere contenitore di tanti eventi. Tra quelli in programma, c'è la tradizionale fiera dei morti che si svolgerà da domenica 27 a sabato 2 novembre. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, infatti, l'avviso pubblico per standisti e artigiani che vogliono partecipare. Le richieste dovranno essere presentate attraverso il portale impresainungiorno entro le ore 12 di venerdì. «Una tradizione per la nostra città - dichiara l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - che, a differenza degli anni precedenti, verrà organizzata per la prima volta all'interno della Fiera del Mediterraneo. Un luogo simbolico per i palermitani, che fino a gennaio vedrà il susseguirsi di eventi e manifestazioni natalizie.

Un servizio completo di Anna Cane sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi