I tre fratellini sono ancora in gravi condizioni: nessuno di loro è cosciente. Due sono stati operati ieri

Restano critiche le condizioni dei tre piccoli pazienti di 8, 6 e 4 anni giunti ieri al pronto soccorso dell'ospedale dei Bambini di Palermo in codice rosso. Nessuno dei piccoli è ancora cosciente, e la prognosi per tutti rimane riservata. Particolare apprensione destano le condizioni del fratellino maggiore, sottoposto d’urgenza a un delicato intervento neurochirurgico nella struttura ospedaliera del Civico per arrestare gravi emorragie cerebrali.

Anche il secondo bambino presenta un quadro clinico complesso, con fratture cranio-facciali e altre lesioni. Nella giornata di ieri, è stato necessario un intervento per ridurre una frattura femorale esposta, eseguito dall'ortopedico pediatra presso le sale operatorie del Di Cristina.

Il più piccolo dei fratelli, come gli altri, è intubato e sedato, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica: seguito costantemente dal personale medico e paramedico, ha ricevuto la visita dei parenti, tra cui uno zio e alcune donne, anche loro residenti a Ribera. Il bambino presenta contusioni e un trauma cranico che compromettono la sua respirazione, già resa difficile dall'instabilità riscontrata nella giornata di ieri.