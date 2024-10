Palermo, la polizia seda rissa tra due ragazze

La scorsa notte, in via Roma e via Cagliari a Palermo, la polizia è intervenuta prontamente per evitare che una lite tra due ragazze degenerasse in una rissa. L'episodio ha richiamato numerosi curiosi, ma l'intervento tempestivo delle pattuglie ha riportato la situazione alla normalità, evitando conseguenze più gravi.

L'azione della polizia rientra nei servizi di controllo intensificati del territorio, organizzati in base alle direttive del ministro dell’Interno e alle strategie del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza nelle aree più frequentate della movida cittadina, con una presenza costante delle forze dell’ordine in zone come la Vucciria, piazza Sant’Anna, piazza Magione e altre aree centrali di Palermo.

Durante il fine settimana sono stati effettuati tre accessi ispettivi in altrettanti locali per verificare il rispetto delle normative comunali sulla movida. Ai titolari degli esercizi sono state contestate diverse irregolarità: dall'intrattenimento musicale oltre i limiti consentiti, che ha portato al sequestro delle strumentazioni per cinque giorni, alla mancanza di autorizzazioni per la videosorveglianza, oltre a casi di occupazione abusiva del suolo pubblico.