Palermo, aiuola trasformata in discarica: i residenti armati di scope e palette la ripuliscono. IL VIDEO

Detto fatto: questa mattina (12 ottobre) i residenti della via Emilio Greco hanno preso in mano palette e scope e hanno ripulito l’aiuola spartitraffico che ormai da mesi si è trasformata in una discarica a cielo aperto.

«Non è più possibile - attacca un abitante della zona - è anche una questione di igiene personale, qui parcheggiamo ogni giorno, passeggiano i nostri figli e nipoti».

Dalle aiuole è uscito di tutto: dalle cartacce alle bottiglie di plastica e vetro, vecchi vestiti, piatti, sacchetti. La presenza dei cassonetti non aiuta e le piante mai potate rappresentano un ottimo rifugio per gli incivili.

Nei mesi scorsi, durante l’emergenza rifiuti, proprio le erbacce avevano preso fuoco dopo alcuni roghi che erano stati accesi da ignoti per la troppa immondizia.