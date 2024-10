Incidente mortale sulla statale: le vittime un palermitano e due tunisini, gravemente feriti tre fratellini

Grave incidente sulla Palermo-Sciacca, all'altezza dello svincolo per Giacalone, in provincia di Palermo. Intorno alle 8,15 è avvenuto uno scontro frontale tra due veicoli, un Suv Toyota Rav 4 e una Mercedes, che ha provocato la morte di tre persone, una coppia di cittadini di origine tunisine di 42 e 44 anni, Walid Moussa e Zina Koski Moussa, marito e moglie residenti a Ribera, in provincia di Agrigento, e di un palermitano di 51 anni, Riccardo Pardi. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano anche tre bambini, i figli della coppia tunisina, di 8, 6 e 4 anni, rimasti feriti e trasporati con l'elisoccorso in codice rosso all’ospedale dei Bambini di Palermo, dove sono stati intubati. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazione su percorsi alternativi locali. Sul posto sono intervenute anche le squadre dell'Anas.