Il Consiglio comunale di Palermo dice si all'aumento delle quote rosa in giunta

Il Consiglio comunale di Palermo impegna il sindaco Roberto Lagalla a chiedere al presidente della Regione Renato Schifani di assicurare che, nella discussione all’Ars, sia recepita la normativa nazionale che prevede che nessuno dei due sessi sia rappresentato nelle giunte comunali in misura inferiore al 40 per cento. L’obiettivo è la salvaguardia della democrazia paritaria. Lo ha fatto con un ordine del giorno approvato a maggioranza (30 consiglieri a favore, un astenuto).

La preoccupazione dei consiglieri sta nel testo elaborato a sala d’Ercole che, in materia di enti locali, pur prevedendo nelle giunte dei Comuni il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, stabilisce che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misure inferiore al 20 per cento. Secondo i consiglieri di Sala Martorana, la proposta in discussione all’Ars può dare adito al mancato rispetto delle pari opportunità e dell’articolo 51 della Costituzione. Un altro ordine del giorno, approvato all’unanimità al Palazzo Comitini, prevede la costituzione della Consulta per l’ambiente e il verde come organismo consultivo dell’amministrazione comunale.