Fiera del Mediterraneo di Palermo, nessuna traccia dei due sedicenti guardiani: dopo la denuncia gli abusivi sembrano essersi volatilizzati

Che due abusivi fossero quasi i guardiani della Fiera si era appurato già in primavera. Ma ieri, dopo l’esposto che ne denunciava la oscura presenza (come anticipato dal Giornale di Sicilia) sembravano essersi volatilizzati. L’assessore Giuliano Forzinetti è andato in mattinata tra i padiglioni e non li ha trovati. A luglio scorso, la loro presenza «inquietante» in uno spazio comunale era stata messa nero su bianco e inviata alla polizia municipale, guidata dal comandante Angelo Colucciello. Anche i vigili non li hanno potuti individuare nei tre mesi nei quali quei due uomini conosciuti da tutti come «lavoratori della struttura», che aprivano porte di magazzini e cancelli dello spazio, con le chiavi ottenute non si sa come, sono rimasti nella sostanza invisibili ai controlli.

