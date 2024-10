Palermo, controlli alla Motorizzazione civile per la trasparenza degli esami di conseguimento della patente

Dallo scorso settembre accessi controllati alle aule esami per il conseguimento delle patenti di guida. La Motorizzazione civile di Palermo, diretta da Giuseppe Marco Anfuso, gioca d'anticipo, rispetto ai medesimi uffici di altre provincie d'Italia nell'adottare contromisure utili a contrastare pratiche illegali per il conseguimento delle patenti di guida.

Anfuso ha provveduto a fare istallare un metal detector, efficace nell'inibire l'accesso alle aule esami, della motorizzazione di Palermo, di quei candidati, in possesso di dispositivi elettronici non consentiti. La lodevole iniziativa gode dell'appoggio incondizionato di Unasca, associazione di Autoscuole maggiormente rappresentativa in Italia.