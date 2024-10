In via Emilio Greco a Palermo una discarica tra le aiuole. I residenti: «Siamo stanchi»

In via Emilio Greco alla Zisa da mesi i residenti segnalano il costante abbandono di ingombranti e rifiuti di ogni genere. Tra i cassonetti, ormai anneriti dalle fiamme appiccate in passato, si nascondono mini frigo e materassi, ma la vera discarica si nasconde nell'aiuola che fa da spartitraffico alle spalle dei contenitori: in mezzo alle sterpaglie, non potate da mesi e ridotte in cenere in alcuni punti, si nasconde di tutto, dalle lattine vuote a sacchetti e bottiglie di plastica, cartacce e vetro. «Siamo stanchi» spiegano alcuni residenti. Che sabato (12 ottobre) si ritroveranno tutti in via Emilio greco con scope e palette per dare vita all'iniziativa «Diamoci una mano».