Aggredì un uomo in piazza Sant'Anna: arrestato un tunisino a Palermo

Un tunisino è stato arrestato dalla polizia per avere aggredito un libico in piazza Sant'Anna, a Palermo, lo scorso 30 settembre. La vittima ha riportato lesioni alla testa. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza gli agenti del commissariato Oreto sono riusciti a risalire all’aggressore e hanno eseguito il fermo convalidato dal gip, che ha disposto gli arresti in carcere.

I video sono stati analizzati e comparati i fonogrammi delle telecamere prima e durante i fatti: in questo modo, gli inquirenti sono riusciti a risconoscere alcuni dettagli e partiolari che hanno permesso di identificare l'aggressore e chiudere il cerchio delle indagini.

L'arresto rientra nel bilancio delle attività condotte dalla polizia negli ultimi 20 giorni soprattutto in centro e nelle zone della movida: sono state anche identificate quasi 1.300 persone, di cui oltre 200 con precedenti, e compiuti 20 accessi ispettivi ad altrettanti esercizi commerciali, ai quali fino ad oggi sono state elevate sanzioni per un totale di 146 mila euro.