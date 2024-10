Boccadifalco, a secco pure le fontane

Si sono alzati sperando che anche questa volta fosse un falso allarme e invece, aprendo i rubinetti, i residenti dei quartieri Arenella, Boccadifalco, via Pitrè alta, Falsomiele, Bonagia, Borgo Nuovo, Passo di Rigano, zona Calatafimi e Villa Tasca, hanno constatato che non usciva nemmeno un goccio d'acqua. Il piano di razionamento, annunciato da Amap e Comune, è stato messo in atto. In piazza a Boccadifalco per tutta la mattina non si è parlato di altro. I residenti e i commercianti si sono confrontati e hanno scoperto che tutti avevano avuto la stessa sorte. Coloro che a casa hanno le cisterne dormono sonni tranquilli perché le scorte d’acqua per tutti i lunedì, in cui la distribuzione della rete idrica sarà interrotta da Amap, saranno sufficienti per superare la giornata. Chi invece abita in case piccole, senza terrazze o balconi, e non c'è spazio per alcuna cisterna, deve provvedere a riempire vasche da bagno o bidoni da amici e parenti che vivono in altri quartieri.