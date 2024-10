Arrestato pusher a Partinico

A Partinico la polizia ha tratto in arresto un trentaduenne, poiché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato bloccato a bordo di una vettura in transito su una strada statale nei pressi ddel paese: la polizia aveva intimato l’alt, ma il pusher ha effettuato una brusca deviazione in direzione di Borgetto.

La sua fuga è durata pochi minuti: infatti, è stato bloccato da altra pattuglia. Una volta fermata e raggiunta la vettura, gli agenti l’hanno sottoposta a perquisizione i cui esiti hanno riscontrato la presenza di un involucro con all'interno 55 grammi di cocaina, sotto il sedile dell’abitacolo.

L’uomo è stato tratto in arresto, lo stupefacente sequestrato. Il provvedimento restrittivo è stato convalidato dalla locale autorità giudiziaria.