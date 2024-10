Rapina a mano armata in un bar di Carini: quattro uomini a volto coperto e con una pistola hanno picchiato gli impiegati

Rapina a mano armata ieri notte (6 ottobre) al Cafè Nazionale di Carini, dove quattro uomini a volto coperto e con una pistola in pugno hanno picchiato e minacciato gli impiegati. I banditi, con modi violenti, si sono impossessati di denaro e diverse stecche di sigarette (l'ammontare del bottino dev'essere ancora quantificato). Poi la fuga. Del caso si occupano i carabinieri, che sempre la stessa notte si sono occupati di un tentativo di effrazione in un bancomat della Credem nella zona di piazza Papa Giovanni Paolo II. A entrare in azione un uomo armato di un cacciavite che ha provato a manomettere il distributore di denaro ma qualcosa è andato storto e il malvivente si è dato alla fuga.