Oggi rischio incendi e allerta arancione nella provincia di Palermo

Livello di preallerta arancione e rischio incendi in città e in provincia. La segnalazione è contenuta nel bollettino quotidiano emesso dalla Protezione civile regionale in cui avvisa che c’è la possibilità che oggi «le condizioni meteo-climatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce». Le temperature dovrebbero essere senza grandi variazioni mentre sono attesi venti «moderati».