Palermo, controlli a tappeto alla Vucciria: multe, sequestri e denunce

Nuova operazione interforze ad «alto impatto» a Palermo, che ha visto in azione operatori della polizia di stato, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza della polizia municipale e dell’Asp.

L’attività si è concentrata nella zona della movida, con particolare attenzione alla Vucciria. Sono stati effettuati, sin dalle 19 di ieri (4 ottobre) e fino all’alba di oggi, posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative su esercizi commerciali.

I servizi sono stati dispiegati lungo ed attorno assi viari di corso Vittorio Emanuele e via Roma estesi a piazza San Domenico, piazza Sant'Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via Dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, Discesa Caracciolo, piazza Garraffello, piazza Fonderia e zone limitrofe, aree particolarmente frequentate da astanti e turisti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale.

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo 9 esercizi commerciali, in 6 di essi sono state riscontrate numerose e gravi irregolarità, di natura amministrativa, che hanno comportato la notifica di sanzioni il cui valore supera i 53.000,00 euro.