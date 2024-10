Il veliero affondato a Porticello, indagini anche nel Regno Unito

Dopo l’apertura delle indagini in Italia, anche nel Regno Unito sono state avviate le inchieste sul tragico naufragio del Bayesian, il lussuoso yacht colato a picco il 19 agosto di fronte al porto di Porticello. La Corte del coroner di Ipswich esaminerà oggi le circostanze della morte del magnate britannico Mike Lynch, di sua figlia Hannah, del presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer e della moglie Judy. Il ruolo del coroner è di indagare i decessi improvvisi o sospetti allo scopo di chiarire le cause e stabilire se vi siano stati errori o negligenze. Non si tratta di un processo penale ma può fornire importanti elementi per eventuali procedimenti giudiziari, soprattutto in situazioni in cui si ipotizza una responsabilità umana come nel caso dell’inaspettato affondamento del veliero.

Nel frattempo prosegue l’investigazione del Marine Accident Investigation Branch nel tentativo di chiarire se ci siano state negligenze da parte dell’equipaggio e quali possano essere state le cause dell’incidente che ha provocato sette vittime.