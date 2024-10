Imbrattata la targa del Pd a Partinico, Cracolici: «Chiedo indagini per l'atto vandalico»

Ignoti con una bomboletta spray hanno imbrattato la targa della sezione del locale del Partito nel cuore del centro storico. «Esprimo solidarietà a tutta la comunità del Partito democratico di Partinico per l’atto vandalico subito» ha detto Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

«Quanto accaduto - aggiunge - è il segno di un degrado inaccettabile che serpeggia in molti ambiti della società italiana. Ricordiamo i numerosi precedenti accaduti negli ultimi anni ai danni non solo del Partito democratico ma anche di altre organizzazioni della società civile. Sono segnali inquietanti - conclude - che vanno stigmatizzati e sui quali è necessario alzare il livello di attenzione, affinché non si trasformino in fenomeni diffusi di intolleranza e barbarie politica».

«Sono solidale e vicino alla comunità di Partinico. Quello che è accaduto ieri sera alla sede del Pd è inaccettabile. Mi auguro che i colpevoli vengano presto individuati per dare un segnale forte a tutta la società civile ed evitare altri episodi del genere». Così il vicepresidente del gruppo parlamentare Pd, Mario Giambona, ha commentato l’atto vandalico.