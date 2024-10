Palermo, controlli della polizia in centro città: identificate 51 persone di cui 20 con precedenti

La Polizia di Stato, anche ieri, fino a tarda sera, ha massicciamente presidiato gli assi viari che si dipanano dalla stazione ferroviaria Centrale, in particolare la via Maqueda, parte alta via Torino, piazza Sant'Antonino, via Oreto, corso dei Mille, via Lincoln, via Roma fino a via Calderai.

All’interno di questa ampia porzione di territorio cittadino sono stati effettuati servizi improntati alle linee guida del protocollo di «controllo integrato del territorio», dispositivo che tende ad individuare delle aree dove prevenire e reprimere fenomeni di illegalità e criminalità attraverso una cinturazione della zona, capillari posti di controllo, identificazione di avventori di locali ricettivi possibili luoghi di incontro di pregiudicati, nonché mirati e chirurgici riscontri di persone sottoposte a misure di prevenzione e o custodiali.

I servizi sono stati svolti da personale della Polizia di Stato proveniente da commissariati sezionali e dal reparto Prevenzione Crimine. Complessivamente, soltanto sulla fascia serale, hanno identificato 51 persone, di cui uno sottoposto a misura cautelare e 20 risultati avere precedenti di polizia, hanno controllato 17 veicoli, elevate 4 sanzioni al Codice della strada ed effettuato un sequestro amministrativo. I servizi proseguiranno a cadenza regolare.