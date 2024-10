Il cugino della vittima dello stupro di gruppo a Palermo è stato assolto in un altro processo: il fatto non sussiste

Il cugino della giovane vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico (nella foto), a Palermo, è stato assolto in un altro processo, sempre per violenza sessuale, perché il fatto non sussiste. Il racconto della diciannovenne non ha retto in questo processo. La giovane aveva denunciato il parente di abusi, con l’aggravante dell’uso di cocaina e alcool. L’uomo, un cinquantenne, è stato assolto dal giudice per l’udienza preliminare, Stefania Brambille.

La ragazza raccontò che nel giugno 2022, dunque un anno prima dei fatti del Foro Italico che risalgono al luglio 2023, l’imputato l’avrebbe costretta a subire atti sessuali. Difeso dagli avvocati Giovanni Di Trapani e Giovanni Morgante, l’uomo nel corso di dichiarazioni spontanee aveva detto di avere fatto solo del bene alla cugina. La zia, che per un periodo ha ospitato la diciannovenne, gli avrebbe chiesto di aiutarla per allontanarla dalle cattive frequentazioni. Ed è per questo che aveva deciso di farla lavorare nella sua pizzeria in centro storico.