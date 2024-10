Chiuso per 7 giorni un pub di Palermo, fu teatro di una violenta rissa

Il questore di Palermo ha sospeso per sette giorni, a decorrere da ieri 30 settembre 2024, la licenza Scia del Krust un pub di via Dante. All’interno del locale, lo scorso 31 agosto, si sono registrati disordini ed intemperanze da parte di alcuni clienti esagitati, che sono sfociati in una violenta rissa con lancio di oggetti ed arredi della struttura.

«La violenza incontrollata dei facinorosi - si legge nella nota della Questura - ha messo in pericolo l’incolumità degli altri avventori presenti ed addirittura la sicurezza di pedoni ed automobilisti, in prossimità di una zona centrale molto frequentata e ad alta densità abitativa».

Il provvedimento è stato istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Palermo.