Furto in un distributore di benzina a Palermo, i ladri oscurano le telecamere

Ladri in azione nella notte nel distributore Ip di via Trabucco a Palermo. Per evitare di essere ripresi i malviventi hanno oscurato le telecamere di videosorveglianza dell’impianto di benzina che si trova nella zona dell’ospedale Cervello.

Poi sono entrati nel gabbiotto e si sono portati via la cassa. Il bottino è ancora da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando immagini da altri sistemi di sorveglianza che forse hanno ripreso la banda prima o dopo il colpo.