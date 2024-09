Palermo, rissa in via Roma: litigano due ragazze, a placare gli animi sono le forze dell'ordine

Momenti di tensione la scorsa notte in via Roma, a Palermo, dove due ragazze sono venute alle mani. Casi del genere vengono segnalati costantemente dai residenti. Sono intervenute le forze dell'ordine e al loro arrivo gli animi si sono placati. La polizia smentisce che la lite sia degenerata in gesti pericolosi per la circolazione, come il lancio di monopattini e bici in strada o la rottura di bottiglie di vetro: un racconto di questo genere era stato diffuso da un'agenzia di stampa. Stanotte in servizio c'erano poliziotti, carabinieri, finanzieri e polizia municipale, con il supporto del personale dell’Asp. Passata al setaccio l’intera area, compreso il vicino mercato della Vucciria.

L’attività di controllo rientra fra quelle svolte all’interno di quartieri con particolari criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico, in particolare nelle ore della movida. La sorveglianza è quella dei tipo prevista dal protocollo denominato «Alto Impatto», in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sotto la lente d’ingrandimento la scorsa notte, oltre alla Vucciria, la zona di piazza Sant’Anna e il quartiere Borgo Vecchio, quest’ultimo al centro nei giorni scorsi di una protesta dei residenti per la musica ad alto volume fino a tarda notte. I servizi sono stati effettuati, sin dalle 19 di ieri, 27 settembre, e fino all’alba di oggi, posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative su esercizi commerciali.

I servizi sono stati dispiegati lungo ed attorno agli assi viari di corso Vittorio Emanuele e via Roma estesi a piazza San Domenico, piazza Sant’Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via Dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, Discesa Caracciolo, piazza Garraffello, piazza Fonderia e zone limitrofe.