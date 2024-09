Palermo, controlli nelle strade della movida: Vucciria, Borgo e piazza Sant'Anna

L’attività di controllo rientra fra quelle svolte all’interno di quartieri con particolari criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico, in particolare nelle ore della movida. La sorveglianza è quella dei tipo prevista dal protocollo denominato «Alto Impatto», in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sotto la lente d’ingrandimento la scorsa notte la Vucciria, la zona di piazza Sant’Anna e il quartiere Borgo Vecchio, quest’ultimo al centro nei giorni scorsi di una protesta dei residenti per la musica ad alto volume fino a tarda notte. I servizi sono stati effettuati, sin dalle 19 di ieri, 27 settembre, e fino all’alba di oggi, posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative su esercizi commerciali. I servizi sono stati dispiegati lungo ed attorno agli assi viari di corso Vittorio Emanuele e via Roma estesi a piazza San Domenico, piazza Sant’Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via Dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, Discesa Caracciolo, piazza Garraffello, piazza Fonderia e zone limitrofe.