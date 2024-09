Palermo, la banda dei furti d'auto faceva anche rapine: così il colpo a mano armata in un'impresa di via Patti

Nel vasto campionario dei reati commessi dagli specialisti dei furti con cavallo di ritorno ci sono anche una rapina con sequestro di persona e colpi messi a segno con auto rubate poco prima. È quanto viene fuori dall'indagine che ha portato ai sette arresti eseguiti ieri (27 settembre) a Palermo.

Il raid più cruento risale alla notte del 14 aprile del 2022, quando Mirko Lo Iacono, Francesco Nappa, Giuseppe Basile, Stefano Randazzo, assieme a un minorenne per il quale si procede a parte, avrebbero fatto irruzione in un’azienda di via Patti, dopo avere scavalcato la recinzione, e con una pistola avrebbero immobilizzato il guardiano. Il dipendente della ditta fu minacciato con l’arma, poi venne legato a una sedia con delle fascette di plastica e del nastro adesivo e rinchiuso nel bagno dell’ufficio. I malviventi si misero all’opera per tentare di rubare due camion, senza però riuscire a metterli in moto. E fuggirono con alcuni arnesi del valore di poco superiore ai 300 euro. I banditi, così come ricostruito dagli investigatori grazie all’esame delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza dell’impresa, agirono a volto coperto e rimasero all’interno dello stabilimento per circa 50 minuti. La vittima dell’assalto aveva raccontato che tutti i malviventi indossavano i guanti, tranne uno che aveva una cazzottiera. I sospettati, che in più di un’occasione erano stati notati insieme durante controlli delle forze dell’ordine, sono stati intercettati e le loro parole sono servite agli inquirenti anche per rafforzare il quadro accusatorio nei confronti degli indagati.