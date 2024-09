Palermo, annullate le elezioni dell'Ordine dei Medici per una firma «galeotta»

Tutto da rifare. Le elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell’Ordine dei medici di Palermo sono state annullate: il motivo, la firma apposta nel registro dei votanti di un medico che, però, vive a Torino.

Il fatto è avvenuto questa sera, nella sede dell’Ordine, a una ventina di minuti dalla chiusura del seggio: a scoprirlo, la sorella del professionista, Ornella Barraco, una dottoressa che si era recata al seggio per scegliere tra le liste Rinnovare, che ha candidato come presidente Giovanni Imburgia, e Amato Presidente che invece si proponeva di rinnovare la fiducia allo storico presidente uscente.

La donna ha denunciato l'episodio e ha chiamato le forze dell’ordine, mentre il presidente del seggio Giuseppe Papa ha deciso di annullare le votazioni. «Dopo 5 giorni di votazione in cui tutto era filato liscio, il quorum era di 2100 votanti, ne sono arrivati circa 2600, il presidente del seggio ha deciso di annullare le votazioni, anche in autotutela, per difendere l’immagine dell’Ordine», ha spiegato l'attuale presidente Toti Amato.