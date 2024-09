Quattro ragazzi si perdono sulle Madonie, ritrovati dai vigili del fuoco grazie agli smartphone

Quattro giovani (due ragazzi e due ragazze) si perdono nella zona del rifugio Vallone Giumenta a Isnello e lanciano l’allarme attraverso il cellulare pur non avendo segnale. Grazie alla tecnologia una storia a lieto fine. Il gruppetto di giovani gitanti è stato individuato ieri sera (domenica 22) intorno alle 20.30 dai vigili del fuoco del distaccamento di Petralia e dal personale del corpo forestale della Regione Siciliana. Per fortuna i ragazzi non necessitavano di cure mediche ed erano solo in attesa dei soccorsi nella zona del rifugio.

La segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco è pervenuta dalla sala operativa Nue (numero unico emergenza) di Cuneo la quale ha ricevuto una segnalazione di allarme con relative coordinate da parte del centro trasmissione emergenze Iphone.

I vigili non avevano contezza della tipologia di emergenza ma conoscevano solo le coordinate del possessore dell'Iphone, che in assenza di «campo» ha inviato un segnale di allarme (si tratta di una specifica funzione Iphone). Individuato il luogo dell'emergenza, con le mappe in possesso del nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso) tramite le coordinate trasmesse dai colleghi di cuneo sono state attivate le squadre d'intervento.